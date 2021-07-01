Правительство России продлило программу льготной ипотеки и расширило семейную

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Льготная программа ипотеки продлевается на год, а программа семейной ипотеки на семьи с одним ребенком будет расширена. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Так, программа льготной ипотеки продлена до июля 2022 года. Ставка по данной программе повысилась до семи процентов. Также установлена максимальная сумма кредита в размере трех миллионов рублей для всех субъектов РФ.

Семейная ипотека по ставке 6 процентов будет выдаваться семьям с одним ребенком в том случае, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей составит 12 миллионов. Вдвое меньше — для других регионов.

При рождении первого ребенка семья сможет оформить по данной программе новый кредит или рефинансировать старый. Программы действует до конца 2022 года.

Оценка затрат государственного бюджета на продление ипотеки под семь процентов в 2021-2024 годах составит примерно 40 миллиардов рублей. Бюджет на обновленную форму семейной ипотеки на тот же период оценивается в 49 миллиардов.

Внести изменения в программы в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил президент России Владимир Путин, пишет Интерфакс.