Дмитрий Саблин: Приняты решения по защите интересов пассажиров в Новой Москве

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Круглый стол по развитию транспортной инфраструктуры ТиНАО прошел во вторник, 29 июня, в штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47. Организатором встречи с представителями Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы стал депутат Государственной думы Дмитрий Саблин.

— Для роста качества жизни в пределах развивающихся территорий Москвы особую роль играет своевременное решение проблем транспортной доступности. Развивая эффективные транспортные связи, продуманные на многие годы вперед, мы отвечаем на запросы большинства жителей. Таким образом мы защищаем качество наших проектов и будущее территории, — подчеркнул Дмитрий Саблин.

Он также сообщил, что из 110 тысяч поступивших к нему наказов более четверти — это задачи развития транспортной инфраструктуры. Причем речь не только о стратегически важных проектах по развитию метро и сети магистральных дорог, но и о локальных вопросах на уровне отдельных муниципалитетов. Большинство касается нехватки подвижного состава, недостаточной вместимости автобусов, нерегулярных графиков, неудобных маршрутов.

— На маршрутах № 304, 577, 874 1001 принято решение увеличить количество автобусов, на маршруте № 503 — заменить 8 автобусов на технику особо большого класса, в составе маршрута № 117 на востребованном участке — организовать укороченные рейсы, на маршруте № 288 — пустить транспорт по новой автодороге Воскресенское — Каракашево — Щербинка, а маршрут 446 — по новой автодороге до Московского, установить остановки в деревнях Кузнецово и Власово, обновить подвижной состав на маршрутах 512, 514, пустить в IV квартале 2021 года новый маршрут от поселка совхоза «Крекшино» до ближайшей станции метро. Всего в рамках работы круглого стола мы улучшили условия и защитили интересы пассажиров на 27 маршрутах в 17 поселениях Новой Москвы, — подчеркнул депутат.