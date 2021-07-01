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Анатолий Вассерман помог собрать «Коробку храбрости» для ослабленных детей

Павел Гриднев

Общество
Анатолий Вассерман помог собрать «Коробку храбрости» для ослабленных детей
Фото: Алена Куренова

Эрудит и публицист Анатолий Вассерман принял участие в акции по сбору игрушек для маленьких пациентов Онкологического центра имени Блохина.

Фонд «Чистые души» устанавливает прозрачные ящики с игрушками в медицинских кабинетах Онкологического центра имени Блохина. Отправляясь на процедуры, дети могут выбрать себе любой сувенир из «Коробок храбрости» в качестве награды за мужество.

— «Коробка храбрости» — дело, которое трудно оценить, пока ты здоров, но для ослабленных детей это буквально жизненно важно, — сказал Анатолий Вассерман.

Он помог выбрать несколько подарков для детей в магазине игрушек. Эрудит внимательно изучил разные варианты и остановился на оптимальных.

Анатолий Вассерман помог собрать «Коробку храбрости» для ослабленных детейФото: Алена Куренова

— Супергерои из популярных серий комиксов — отличный вариант. Можно собрать целую коллекцию из этих фигурок, и они легко поместятся в коробку. Машинка с пультом управления тоже подойдет. Ее легко можно достать отовсюду, куда бы ни загнал ребенок. А стреляющая рука трансформера слишком большая и агрессивная, не годится, — объяснил Вассерман.

Участник интеллектуальных игр рассказал, что надеется своим примером призвать людей подключиться к акции фонда и помочь наполнить «Коробки храбрости».

— Надеюсь, что выбранные мной игрушки действительно кому-то из детей помогут обрести хорошее настроение, а значит, и вырастет их шанс на выздоровление. Ведь даже небольшой подарок в такие моменты бывает очень важен, — добавил публицист.

Помочь детям с онкологическими заболеваниями, находящимся на лечении в Центре им. Блохина, можно, отправив СМС на номер 3434 со словом ПЕРВЫЙ. Через пробел можно указать любую сумму пожертвования.

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