Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ФСБ России разгромила ячейку неонацистов из «М.К.У.» в Белгороде

Полина Долганова

Политика
ФСБ России разгромила ячейку неонацистов из «М.К.У.» в Белгороде
Фото: glava.rk.gov.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности разгромили в Белгороде ячейку украинской неонацистской организации «М.К.У.». Об этом в четверг, 1 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Семь сторонников организации, которые сформировали ее структурную ячейку, были задержаны. Они подозреваются в причастности к пропаганде неонацизма и массовых убийств, в провоцировании межнациональных конфликтов, а также в совершении насильственных преступлений.

Согласно оперативным данным, неонацисты разрабатывали план вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов и на гражданских лиц.

В ходе обысков у представителей ячейки были обнаружены и изъяты холодное оружие, экстремистские материалы, переписки о подготовке противоправных акций, а также нарколаборатория.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных, пишет РИА Новости.

Читайте также:
Белгородпреступное сообществоФСБ РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в «киберщит»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте