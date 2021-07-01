ФСБ России разгромила ячейку неонацистов из «М.К.У.» в Белгороде

Фото: glava.rk.gov.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности разгромили в Белгороде ячейку украинской неонацистской организации «М.К.У.». Об этом в четверг, 1 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Семь сторонников организации, которые сформировали ее структурную ячейку, были задержаны. Они подозреваются в причастности к пропаганде неонацизма и массовых убийств, в провоцировании межнациональных конфликтов, а также в совершении насильственных преступлений.

Согласно оперативным данным, неонацисты разрабатывали план вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов и на гражданских лиц.

В ходе обысков у представителей ячейки были обнаружены и изъяты холодное оружие, экстремистские материалы, переписки о подготовке противоправных акций, а также нарколаборатория.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных, пишет РИА Новости.