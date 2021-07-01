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Дом Гоголя покажет в кинолектории фильм «Мачеха»

Ольга Маркова

Развлечения
Дом Гоголя покажет в кинолектории фильм «Мачеха»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей «Дом Гоголя» ко Дню семьи, любви и верности 7 июля представит москвичам и гостям столицы лекцию, посвященную одному из самых проникновенных советских фильмов — «Мачеха».

Картина была снята в 1973 году режиссером Олегом Бондаревым по одноименной повести Марии Халфиной. Фильм стал лидером советского проката и был признан лучшим фильмом года по версии журнала «Советский экран». Актрисой года стала исполнившая главную роль Татьяна Доронина.

Сюжет фильма рассказывает об обычной советской семье: Шуре, ее муже Павле, двух прекрасных детях. Тихое семейное счастье. Но эта идиллия оказывается нарушена неожиданным появлением восьмилетней Светы, дочери Павла, о существовании которой он ничего не знал. После смерти матери Светы девочку ждет детский дом, если Шура откажется стать ее мачехой.

На лекции слушатели узнают, чьи стихи звучат в исполнении Ольги Воронец, где снималась картина, а также о литературном первоисточнике — повести «Мачеха».

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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