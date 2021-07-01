Столичным выпускникам помогут с выбором профессии на фестивале «ПрофиФест»

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Для выпускников 9 и 11 классов создан специальный фестиваль «ПрофиФест», который поможет им определиться с дальнейшей профессией. Он подготовлен в рамках проекта «Профессиональная среда» и на его платформе все столичные колледжи помогут ребятам выбрать профессию и образовательное учреждение для поступления.

На фестивале представлена новая технология, воспользовавшись которой, столичные ученики смогут обдуманно подойти к выбору профессии.

Сначала участники фестиваля пройдут дистанционное профориентационное тестирование. После его завершения будут доступны специальные программы и тренинги, которые смогут выявить мотивацию и стремление учеников.

Помимо этого, ребята смогут узнать о востребованных на рынке профессиях и колледжах столицы, посетить индивидуальные профориентированные экспресс-консультации и подать заявление в любое из понравившихся учебных заведений.

Программа фестиваля зависит от учащегося — он может сразу узнать больше информации о конкретном колледже или вначале определиться со своей будущей профессией, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

Зарегистрироваться на «ПрофиФест» можно на его сайте.

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