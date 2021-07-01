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Обратившегося к президенту активиста из Тамбовской области попытались убить

Полина Долганова

Происшествия
Обратившегося к президенту активиста из Тамбовской области попытались убить
Фото: Youtube

Активиста Романа Герасимова, который обратился к президенту России Владимиру Путину через прямую линию, попытались убить в Тамбовской области утром в четверг, 1 июля.

Общественный деятель ведет активную борьбу против строительства мусорного полигона.

Близкие люди Герасимова рассказали агентству «Онлайн Тамбов.ру», что утром в четверг на активиста и его семью напали. Инцидент произошел примерно в 08:10 у ворот его собственного дома в селе Березовка. Трое неизвестных выбежали из кустов и попытались вытащить Романа из машины. На звуки борьбы из дома выбежали близкие активиста: его сын и супруга. Злоумышленники применили против семьи Герасимова слезоточивый газ, а затем начали жестоко избивать Романа и нанесли ему три ножевых ранения. После случившегося напавшие сели в автомобиль и скрылись.

Через некоторое время недалеко от места драки была обнаружена машина без номеров. Предполагается, что нападавшие пересели в другой автомобиль. В настоящее время Герасимов находится в одной из тамбовских больниц. По словам врачей, угрозы для жизни нет, однако нужно сделать дополнительные обследования.

Накануне Роман Герасимов планировал обратиться со своим вопросом к Путину во время прямой линии, однако непосредственно в ходе телетрансляции на территории Дегтянского сельсовета был отключен интернет. В этот же день активисту порезали колесо автомобиля.

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