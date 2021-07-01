Андрей Бочкарев: Единый транспортный каркас в столице достроят к 2024 году

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Формирование единого транспортного каркаса Москвы, который включает в себя метро, железные дороги и магистрали, планируется завершить до 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума.

По его словам, через три года в столице уже будет достроена Большая кольцевая линия метро и откроется движение по маршрутам МЦД-3 и МЦД-4.

Заммэра отметил, что строительство метро является приоритетным направлением в развитии инфраструктуры Москвы. Так, в ближайшие пару лет в столице построят 58 километров линий, возведут 24 станции и 3 электродепо. Основной задачей стройкомплекса является обеспечение большинства жителей Москвы метро в шаговой доступности.

Еще одним важным направлением работы комплекса является развитие железных дорог. Так, с начала текущего года в городе уже открыли три новые платформы на разных маршрутах МЦД.

Заммэра подытожил, что до 2024 года специалисты также запустят движение на всех скоростных магистралях.