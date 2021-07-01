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Андрей Бочкарев: Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии решено соединить

Васислиса Чернявская

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Андрей Бочкарев: Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии решено соединить
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В четверг, 1 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о строительстве новых радиальных направлений городской подземки.

— Мы работаем над соединением Бирюлевской с проектируемой Рублево-Архангельской веткой, — заявил он. — Это два больших радиуса. Они будут эффективнее работать, если получат дополнительное соединение. По факту они станут единым диаметром для пассажиров, которые смогут выстраивать для себя новые маршруты.

Ранее глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что работы на первом участке Рублево-Архангельской линии начнутся до конца года.

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