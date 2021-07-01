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Мосприрода летом выпустит серию видеоподкастов об экологии столицы

Иван Юминов

Город
Мосприрода летом выпустит серию видеоподкастов об экологии столицы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мосприрода выпустит до конца лета 18 видеоподкастов об экологии столицы, их можно будет посмотреть на сайте и страницах ведомства в социальных сетях. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды в четверг, 1 июля.

— Серии проекта Digital Camp «Зеленый вектор» будут выходить в 12:00 каждый вторник и четверг с 1 июля по 31 августа. Подкасты разделены на три темы: «Правильные экопривычки», «Мир растений» и «Дикие животные», — говорится в сообщении.

Участники проекта смогут выполнять домашние задания, чтобы получить подарки. Для этого необходимо загрузить приложение «Экологический справочник» для iOS или «Интерактивный справочник» для Android. В нем нужно будет размещать фотографии животных и растений, которые встречаются на особо охраняемых природных территориях города.

1 июля стал доступным видеоподкаст «Нужно ли летом подкармливать белок?», 8 июля темой ролика станут «Земноводные истории», 13 июля — «Ива: беседа о русском лесе», а 15 июля — «Все про сортировку отходов в городе», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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