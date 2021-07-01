Уйти из офиса и начать зарабатывать по-новому: история выпускника центра «Профессионал»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москвич Евгений Катков кардинально сменил сферу деятельности. В прошлом мужчина работал бухгалтером, а недавно он поменял офисную специальность на востребованную сегодня профессию электромонтера. Рассказываем, как молодой человек получил новую профессию за полтора месяца и смог успешно трудоустроиться еще во время обучения.

Евгению 27 лет. По первому образованию он бухгалтер. Какое-то время мужчина проработал по специальности, но попал под сокращение. Оставшись без работы, он в течение полугода не мог найти для себя подходящей вакансии. По совету знакомых молодой человек обратился в столичный Центр занятости населения.

Карьерный консультант предложил мужчине не зацикливаться на прежней профессии, тем более что она не приносила ему удовлетворения. Из большого списка программ профессиональной переподготовки, на которые столичная служба занятости бесплатно направляет безработных москвичей, Евгений выбрал курс «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» в центре «Профессионал». По словам мужчины, профессия электромонтера хорошо оплачивается и очень востребована в Москве.

— Думаю, что для электромонтера в большом городе всегда есть и будет работа. Обучение мне очень понравилось, преподаватель все буквально разжевывал, потому что многие, как и я, пришли освоить новую профессию с нуля. Пройдя обучение на электромонтера и получив третий разряд, я понял, что нужно идти дальше, и сразу записался на четвертый разряд. Ведь в жизни главное — это двигаться вперед, несмотря на обстоятельства, — рассказывает Евгений Катков.

Во время обучения слушатели «Профессионала» проходят тренинг по успешному трудоустройству, работают с карьерными консультантами. Специалисты центра помогают грамотно составить резюме, найти подходящие вакансии, подготовиться к собеседованию. Благодаря этому студенты сразу начинают активно действовать, ходить на собеседования, и многие находят работу, еще не окончив курс.

— Еще во время обучения я разместил свое резюме на сайте поиска работы. Работодатель не заставил себя долго ждать: уже через несколько дней меня пригласили на собеседование, а затем и на работу. Компания согласилась подождать, пока я доучусь. Когда я окончил курс и получил четвертый разряд, меня сразу приняли в штат, — поделился выпускник «Профессионала».

Сейчас Евгений работает по своей новой специальности — инженером слаботочных систем в торгово-монтажной компании «Умное будущее». Молодой специалист монтирует систему «Умный дом» в московских квартирах. Признается: заказов хватает. Выпускник «Профессионала» рад, что решился на профессиональную переподготовку и кардинальную смену деятельности. Обучение помогло выйти за рамки предыдущего опыта работы, получить новую стабильно востребованную профессию и быстро трудоустроиться.

СПРАВКА «ВМ»

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичного департамента труда и соцзащиты. В центре можно пройти переобучение или курсы повышения квалификации по современным востребованным специальностям, а также освоить рабочие профессии. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Центра занятости населения и заполнить заявку на обучение.

Слушатели и выпускники «Профессионала» могут получить онлайн-консультацию по трудоустройству. Запись по телефону или электронной почте: +7 (495) 260-52-89, trud@eduprof.ru.