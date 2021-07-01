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Пик ввода жилья по программе реновации в Москве придется на 2026–2028 годы

Иван Юминов

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Пик ввода жилья по программе реновации в Москве придется на 2026–2028 годы
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Пик ввода жилья по программе реновации в Москве придется на 2026–2028 годы, а всего с 2021 года в рамках нее будут сдавать не менее 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 1 июля.

— Это колоссальный объем, а в последующие годы, на второй и третьей волне, эти объемы будут расти. Думаю, что пиковые значения программы придутся на 2026–2028 годы, — рассказал руководитель ведомства в кулуарах Московского урбанистического форума (МУФ).

Загрутдинов добавил, что вывод части квартир в открытую продажу может позволить снизить стоимость новостроек в целом, отмечает РИА Новости.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. В ее рамках предусмотрено расселение 5175 домов и около миллиона жителей столицы. Всего для ее реализации подобрано 513 стартовых площадок на территории города.

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