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Столичный бизнес завершил переход на использование контрольно-кассовой техники

Иван Юминов

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Столичный бизнес завершил переход на использование контрольно-кассовой техники
Фото: Pixabay

Завершился срок действия переходного периода, в течение которого предприятия в Москве, обслуживающие частных клиентов, должны были установить контрольно-кассовую технику (ККТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 1 июля.

— Теперь контрольно-кассовую технику обязаны использовать все организации и ИП, которые получают деньги от физлиц. Оплата может быть произведена картой, наличными, по квитанции на счет в банке, но обязательно с использованием онлайн-касс, — рассказал заммэра.

Это позволяет защищать права потребителей, а также помогает налоговым органам своевременно получать данные о платежах, добавил Ефимов. Использование ККТ вводилось в столице поэтапно с 2016 года. В июле 2018 года онлайн-кассы обязали использовать организации общественного питания и осуществляющие розничную торговлю.

С июля 2019 года их должны были начать использовать предприятия, оказывающие услуги населению. 1 июля этого года истек срок перехода на ККТ для ИП без сотрудников, которые занимаются реализацией товаров собственного производства или самостоятельно оказывающих услуги.

От использования касс освободили, в частности, продажу товаров на рынках с открытых прилавков, услуги по уходу за детьми, ремонт обуви и сдачу жилья в аренду. Онлайн-кассы в Москве используют 164 тысячи налогоплательщиков, их общее число превышает 370,5 тысячи.

Внедрение данной системы позволяет увеличивать налоговые поступления, сокращать формы обязательной отчетности и снижать административную нагрузку на предпринимателей, отметил глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

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