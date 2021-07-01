Валерия поздравила полугодовалую внучку с днем рождения

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российская певица Валерия опубликовала снимок с внучкой Селин, которой в четверг, 1 июля, исполнилось полгода. Милым кадром артистка поделилась в своем аккаунте в Instagram.

— Нашей бусинке Селинке-малинке сегодня полгода, полгода счастья и ни с чем не сравнимой радости. Спасибо моим любимым @lianashulginaa и @arseniy_shulgin (аккаунты сына Валерии Арсения и его супруги Лианы — прим. «ВМ») за такое чудо в нашей жизни, — написала под фото певица.

Подпискичи не остались в стороне и присоединились к поздравлениям: «Самая сладкая наша Селин», «Наши поздравления! Пусть растет здоровенькой», «Поздравляю вас. Счастья, здоровья, любви».

Напомним, в первый день 2021 года у певицы Валерии родилась внучка. Девочку назвали Селин исходя из имен ее родителей — сына певицы Арсения Шульгина и его жены Лианы.