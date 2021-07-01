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Музыкант Петр Мамонов заболел коронавирусом

Полина Долганова

Общество
Музыкант Петр Мамонов заболел коронавирусом
Петр Мамонов

Звезду группы «Звуки Му» музыканта Петра Мамонова госпитализировали с коронавирусом. Об этом в четверг, 1 июля, сообщила его жена Ольга Мамонова.

— Он в Коммунарке, самочувствие плохое, он в реанимации, — цитирует супругу Мамонова Интерфакс.

Советский и российский рок-музыкант Петр Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года. Широкой общественности он известен благодаря своей роли в кинокартинах режиссера Павла Лунгина «Остров» и «Царь». Музыкант также прославился благодаря группе «Звуки Му», которая впервые выступила для большой аудитории в 1984 году.

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