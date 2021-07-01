Сомнолог назвала простые способы улучшить летний сон

Фото: Unsplash

Солнечный свет и некомфортная температура в комнате могут ухудшить качество сна. Такие проблемы особенно актуальны летом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог София Черкасова.

Эксперт посоветовала в теплое время года закрывать окно шторами, не пропускающими свет. Ранний восход солнца может разбудить человека, предупредила врач.

— Свет в комнате имеет значение в летний период, потому что ранние рассветы могут ухудшить качество сна. Солнечные лучи проникают на сетчатку через закрытые глаза и снижают выработку гормона сна мелатонина. Поэтому в летний период врачи рекомендуют закрывать окно плотными шторами, шторами блэкаут или светоизолирующими экранами, — рассказала специалист.

Черкасова отметила, что в теплое время года также важно обеспечить комфортную температуру в комнате. По словам сомнолога, можно использовать кондиционер, однако делать это нужно осторожно.

— Большинству людей комфортно спать при температуре от 19 до 23 градусов. Для регулирования температурного режима можно включать кондиционер, однако он не должен дуть прямо на человека. Иначе есть риск простудиться во сне, — предупредила специалист.

Врач отметила, что использовать вентилятор для регулирования температуры не стоит. Это устройство просто перемещает воздух, не делая его холоднее, заключила специалист.