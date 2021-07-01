Олег Леонов: Лимитированная «Тройка» от Покраса Лампаса и «ЛизаАлерт »появилась в кассах московского метро

Фото: Пресс-служба ЛизаАлерт

В кассах Московского метрополитена появилась карта «Тройка» с дизайном известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса. Изображение на лицевой стороне транспортной карты повторяет арт-объект на стене здания на Большой Якиманке — мурал с именами пропавших детей, созданный Покрасом Лампасом совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Как рассказал координатор движения Олег Леонов, на карте размещен номер горячей линии «ЛизаАлерт».

— За 10 лет к нам поступило более 23 тысяч заявок на поиск детей. Граффити Покраса Лампаса и лимитированная карта «Тройка» — способ напомнить обществу об острой проблеме детских пропаж. Мы добились того, что в общественном транспорте Москвы стали появляться ориентировки на пропавших людей. Все это — первые и правильные шаги для создания эффективной системы оперативного информирования, которая поможет ускорить поиски потерявшихся в городе, — отметил Леонов.

Тираж уникальной «Тройки» — 15 000 экземпляров, приобрести ее можно на станциях кольцевой линии московского метро.

По данным МВД, за год в России пропадает 180 000 человек. Глобальное информирование об этой проблеме, просветительская деятельность и неравнодушие помогут спасти тысячи жизней, считает координатор отряда.

— Карта «Тройка» с телефоном горячей линии «ЛизаАлерт» в кармане или в бумажнике — повод напомнить себе о повседневной осторожности и необходимости беречь близких людей, — подчеркнул Олег Леонов.

Оставить заявку на поиск пропавшего человека можно, позвонив на круглосуточную горячую линию отряда «ЛизаАлерт» — 8(800)700-54-52.