Власти Москвы исключили закрытие общественного транспорта из-за COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Закрытие городского транспорта Москвы из-за ситуации с коронавирусом будет фактически означать локдаун, город просто остановится. Об этом заявил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в четверг, 1 июля.

— Мы знаем, что остановка городского транспорта — это фактически локдаун всего города. Многие говорят: а вот почему городской транспорт? Если говорить в масштабах Москвы, остановка работы городского транспорта приведет к тому, что город просто остановится, — рассказал руководитель ведомства в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Горожане не смогут попасть на работу, жизнедеятельность столицы придется закрыть, а это невозможно, добавил он. Столичный транспорт работает по самым жестким стандартам, приводит слова Ликсутова РИА Новости.

C 28 июня организации общественного питания в Москве запрашивают у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.