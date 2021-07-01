Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актер Сергей Безруков опубликовал снимок вместе с женой Анной Матисон, где он держится за ее округлившийся живот.

— Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня день режиссера и мы работаем! Снимаем кино, — подписал публикацию артист.

Несмотря на то, что актер ничего не сообщал о беременности супруги, подписчики все равно стали поздравлять пару с пополнением в семействе.

«У вас третий на подходе? И они еще и работают!»; «Я надеюсь, что животик вашей супруги — не кино!»; «Сергей, Анна, очень рада за вас»; «Такие красивые в своей любви»; «С праздником вашу семью!»; «Какая красивая пара. Счастья вам!», — написали поклонники.

У Безрукова и Матисон уже есть дочь Мария, а также сын Степан. Также у актера есть внебрачные сын и дочь — Александра и Иван, которые родились в период отношений с актрисой Кристиной Смирновой.