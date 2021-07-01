Российский политолог облил водой украинского эксперта на съемках «60 минут»
Конфликт между российским политологом и украинским экспертом произошел на съемках ток-шоу «60 минут». Об этом рассказал ведущий Евгений Попов в своем Telegram-канале, прикрепив ролик с места событий к публикации.
Не сошлись во мнениях Андрей Сидорчик и украинский журналист Дмитрий Галкин. Россиянин подбежал к гостю студии и облил его водой.
— Все произошло мгновенно и неожиданно, поэтому попросили покинуть студию обоих экспертов, — написал Евгений Попов.
По его словам, причиной ссоры послужило оскорбление, которое украинский эксперт нанес Андрею Сидорчику. Оказалось, что тот назвал россиянина «фашистом», чем и вызвал бурную реакцию.
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