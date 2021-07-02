Современные площадки для выгула собак появятся в Москве

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Четыре новые площадки для выгула собак появятся в разных районах столицы до конца 2021 года. Пилотный проект запущен программой мэра Москвы «Мой район» по итогам исследования актуальных запросов жителей города. Кроме того, отношение к питомцам стало одной из тем деловой программы Международной онлайн-выставки «Город: детали». Ей посвятили панельную дискуссию «Питомцы в Москве. Как учесть интересы владельцев домашних животных?».

Эксперты обсудили, какой инфраструктуры для братьев наших меньших не хватает в Москве, а также то, как сделать ее привлекательной и удобной.

Благодаря исследованию при поддержке программы «Мой район» специалистам удалось выяснить, что в настоящее время в столице работает около 700 площадок для одного миллиона собак, однако не каждую из таких площадок можно назвать востребованной по причине неудобного расположения или не самого удачного проектирования.

До конца этого года современные площадки для выгула и дрессировки питомцев появятся в Ясеневе, в Северном Медведкове, а также в Можайском и Лосиноостровском районах столицы. В каждом из этих районов специалисты проводили опросы среди местных жителей. Горожане рассказывали о своих пожеланиях и предпочтениях.

— Такие площадки сберегут много нервов московским собаководам и позволят достичь успехов в тренировках для их подопечных, — подчеркнул в рамках дискуссии журналист и общественный деятель Тимофей Баженов.

Увидеть наполнение будущих площадок можно на онлайн-выставке «Город: детали». Также отдельная зона «Животные» создана в цифровом парке на сайте mrexpo.ru. Заглянув туда, можно ознакомиться с идеальной территорией для выгула своих питомцев, а позже сравнить увиденное с тем, что в скором времени будет возведено в городе.