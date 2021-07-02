Более 600 тысяч новорожденных детей зарегистрировали центры госуслуг за пять лет

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Свыше 600 тысяч раз москвичи обратились в офисы «Мои документы» для регистрации новорожденных детей за последние пять лет. Чаще всего соответствующей услугой пользовались жители районов Южное Бутово, Кунцево, Можайский и Марьино.

Услуга «Государственная регистрация рождения ребенка» является одной из составляющих пакета документов, которые можно оформить в связи с пополнением в семье. За пять лет комплектом воспользовались более 430 тысяч раз: москвичи оформляли полис ОМС и загранпаспорта без электронного носителя для ребенка, получали государственные сертификаты на материнский капитал и многое другое.

Сейчас столичные центры «Мои документы» работают в новом формате. В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве центры принимают клиентов по предварительной записи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.