Невеста отменила свадьбу из-за бороды жениха

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Невеста отменила предстоящую свадьбу из-за бороды жениха и нарвалась на критику в социальных сетях. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на портал Reddit.

Девушка анонимно написала пост, в котором рассказала о бороде своего будущего мужа. По ее словам, партнер отращивал растительность на лице в течение нескольких месяцев. Девушке нравилась внешность молодого человека, однако при планировании свадебной церемонии возлюбленная попросила жениха сбрить бороду, на что получила отказ.

— Мне кажется, что наши свадебные фотографии будут некрасивыми из-за его бороды, но я хочу уточнить, что в обычной жизни она мне даже нравится, — уточнила автор поста. Она также добавила, что пригрозила отменить свадьбу в случае невыполнения ее ультиматума. Мужчина сильно разозлился и отказался сбривать бороду.

Невеста уточнила, что до сих пор не поговорила с возлюбленным после скандала.

Пользователи Сети раскритиковали девушку за давление на вторую половинку. Многие комментаторы также отметили, что автор поста поступила отвратительно и несправедливо.