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Премьера видеоинтервью «Территория развития» состоялась на канале «Мосстройинформ»

Полина Долганова

Город
Премьера видеоинтервью «Территория развития» состоялась на канале «Мосстройинформ»
Фото: Pixabay

Премьера нового выпуска из цикла интервью «Территория развития» состоялась 2 июля на YouTube-канале ГБУ «Мосстройинформ». Видеоматериалы в рамках всего курса посвящены новым трендам в построении комфортной городской среды и безопасного города. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он пояснил, что героем новой программы стал депутат Мосгордумы, председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов. Он рассказал об основных принципах построения городской среды, а также раскрыл понятие апартаментов. Выпуск стал третьим из цикла.

— В каждой программе ведущие беседуют с профессионалами и экспертами из разных областей городского развития, которые помогают понять основные тенденции в этом направлении и отвечают на актуальные вопросы, — уточнил Левкин.

Директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова в свою очередь добавила, что в ходе беседы эксперт нового выпуска рассказал, насколько популярны апартаменты в Москве. Она отметила, что сейчас правительство обсуждает законы, согласно которым этот вид недвижимости может стать более удобным и привлекательным для жителей разных городов России.

Куликова подытожила, что гость также рассказал о своем отношении к нынешним концепциям проектирования Москвы. По его словам, вовлеченность москвичей формирует ответственный подход к развитию комплексного благоустройства столицы.

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