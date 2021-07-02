Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Псевдосотрудница банка украла у москвички почти два миллиона рублей

Полина Долганова

Происшествия
Псевдосотрудница банка украла у москвички почти два миллиона рублей
Фото: DPA/TASS

Женщина, представившаяся сотрудницей банка, украла у москвички почти два миллиона рублей. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

Инцидент произошел в четверг, 24 июня. 55-летней москвичке поступил телефонный звонок от неизвестной женщины. Собеседница представилась сотрудницей банка и в ходе разговора узнала личные данные пострадавшей, а также реквизиты ее банковской карты.

Злоумышленница оформила кредит на имя женщины на общую сумму 1 925 500 рублей. После этого псевдосотрудница банка списала со счета гражданки всю указанную сумму.

О списании денежных средств жительница столицы узнала во вторник, 29 июня, после обращения в банк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Читайте также:
кражаПроисшествиябанки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте