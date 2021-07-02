Псевдосотрудница банка украла у москвички почти два миллиона рублей

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Женщина, представившаяся сотрудницей банка, украла у москвички почти два миллиона рублей. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

Инцидент произошел в четверг, 24 июня. 55-летней москвичке поступил телефонный звонок от неизвестной женщины. Собеседница представилась сотрудницей банка и в ходе разговора узнала личные данные пострадавшей, а также реквизиты ее банковской карты.

Злоумышленница оформила кредит на имя женщины на общую сумму 1 925 500 рублей. После этого псевдосотрудница банка списала со счета гражданки всю указанную сумму.

О списании денежных средств жительница столицы узнала во вторник, 29 июня, после обращения в банк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».