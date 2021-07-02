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Мюзикл «Мир Диснея» бесплатно покажут в ДК «Мосрентген»

Ольга Маркова

Развлечения
Мюзикл «Мир Диснея» бесплатно покажут в ДК «Мосрентген»
Кадр из мультфильма

Дом культуры «Мосрентген» 4 июля приглашает москвичей и гостей столицы посмотреть музыкальный спектакль «Мир Диснея».

В уникальном авторском мюзикле художественного руководителя Дмитрия Вопилова в одной сюжетной линии соединились номера из фильмов и мультфильмов студии «Дисней».

В основу постановки легла музыка из мюзиклов, многие из которых хорошо знакомы. Некоторые мелодии будут представлены русскому слушателю впервые, как, например, песня Фионы из мюзикла «Шрек».

Зрителей ждет встреча с любимыми персонажами: Ариэль, Флаундэром, Тритоном, крабом Себастьяном, принцессами Анной и Эльзой, Фионой, Анастасией, Золушкой. Злодейки Малефисента, Урсула, мурены, Мачеха и Готель соберутся вместе, чтобы испортить принцессам праздник. Но добро, естественно, победит зло.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте организации.

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