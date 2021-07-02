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Следствие просит оставить Виктора Батурина под стражей до 1 сентября

Полина Долганова

Происшествия
Следствие просит оставить Виктора Батурина под стражей до 1 сентября
Фото: Михаил Фомичев

Следствие просит оставить бизнесмена Виктора Батурина под стражей до 1 сентября 2021 года. Соотвествующие материалы о ходатайстве поступили в Басманный районный суд Москвы. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, российский бизнесмен Виктор Батурин был задержан в четверг, 1 июля.

Известно, что брат жены Юрия Лужкова Елены Батуриной подозревается в покушении на мошенничество.

Отметим, в 2013 году Виктор Батурин получил семь лет в колонии общего режима за мошенничество. Однако спустя три года он освободился досрочно.

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