Специальный показ фильма «Берегись автомобиля» состоится в «Музеоне»

Кадр из фильма «Берегись автомобиля»

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает зрителей 8 июля в парк «Музеон», где пройдет специальный показ фильма «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова. В этом году ленте исполняется 65 лет. Картина прошла цифровую реставрацию и вышла в повторный прокат.

Фильм представит кинокритик Максим Селезнев.

Картина стала первой совместной работой Эльдара Рязанова и драматурга Эмиля Брагинского. В основу сюжета легла «бродячая легенда» тех лет о человеке, который угонял машины у людей, живущих на нетрудовые доходы, продавал их, а деньги переводил в детские дома. Впрочем, история оказалась вымыслом.

Юрия Деточкина блистательно сыграл Иннокентий Смоктуновский. Благородный вор крадет машины у спекулянтов. Деньги за проданные автомобили он пересылает в детские дома. Следователь Максим Подберезовиков, в роли которого снялся Олег Ефремов, и не подозревает, что ищет своего товарища, играющего с ним бок о бок в драмкружке. Масса цитат на все случаи жизни, закадровый голос Юрия Яковлева и музыкальная тема композитора Андрея Петрова.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте «Москино».