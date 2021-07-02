Хлопок газа произошел в квартире жилого дома в Таганском районе Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Качалинская улица, 9 Карта всех событий

Хлопок газа произошел в жилом доме в Центральном округе Москвы. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на 8-м этаже жилого дома по адресу Качалинская улица, дом 9. По прибытии на место случившегося экстренные службы обнаружили выбитые окна квартиры.

По предварительной информации, взорвались три газовых баллончика для заправки зажигалок.

Признаков горения на месте происшествия нет. Хозяйка квартиры не пострадала.

По указанному адресу приехали три машины скорой помощи. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Позже в пресс-службе МЧС по городу сообщили, что на 8-м этаже загорелась кухонная мебель. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

— Пожар был ликвидирован до прибытия экстренных служб, — заключили в ведомстве.