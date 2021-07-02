Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Хлопок газа произошел в квартире жилого дома в Таганском районе Москвы

Полина Долганова

Марина Найденкова

Происшествия
Хлопок газа произошел в квартире жилого дома в Таганском районе Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Качалинская улица, 9 Карта всех событий

Хлопок газа произошел в жилом доме в Центральном округе Москвы. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на 8-м этаже жилого дома по адресу Качалинская улица, дом 9. По прибытии на место случившегося экстренные службы обнаружили выбитые окна квартиры.

По предварительной информации, взорвались три газовых баллончика для заправки зажигалок.

Признаков горения на месте происшествия нет. Хозяйка квартиры не пострадала.

По указанному адресу приехали три машины скорой помощи. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Позже в пресс-службе МЧС по городу сообщили, что на 8-м этаже загорелась кухонная мебель. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

— Пожар был ликвидирован до прибытия экстренных служб, — заключили в ведомстве.

Читайте также:
пожарМосквавзрыв
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте