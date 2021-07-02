Кардиолог заявила, что сердечная недостаточность является показанием для вакцинации от COVID-19

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Главный внештатный специалист-кардиолог, главный врач ГБУЗ «ГКБ им. И. В. Давыдовского ДЗМ» и профессор Елена Васильева заявила, что сердечная недостаточность является показанием для вакцинации от коронавирусной инфекции.

По ее словам, заболевание коронавирусом особенно опасно при наличии сердечно-сосудистых патологий, так как они являются одними из главных факторов риска, осложняющих течение COVID-19, а во многих случаях приводящих к смерти.

— Пациенты часто обращаются ко мне с вопросами: «Можно ли мне вакцинироваться? У меня аритмия», «Можно ли вакцинироваться при сердечной недостаточности?». Вакцинироваться от коронавирусной инфекции людям с такими заболеваниями не просто можно, а нужно, и как можно быстрее, — заявила Васильева.

Она добавила, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями в сочетании с диабетом, ожирением и любой другой патологией относятся к группе тех, кому в первую очередь показана вакцинация из-за повышенного риска умереть от осложнений при коронавирусе.

Так, например, у кардиологических больных при инфицировании COVID-19 сильно увеличивается риск возникновения тромбоза. Вирус способен резко активизировать тромбообразование даже в малоизмененных сосудах. Повышенный тромбоз и активное воспаление в свою очередь могут спровоцировать такие сердечно-сосудистые катастрофы, как инфаркт миокарда.

Еще одним важным кардиологическим осложнением при COVID-19 является некроз сердечной мышцы, даже при отсутствии тромбообразования. Некроз может возникнуть при серьезном поражении легких у пациентов с коронавирусом. Организм рискует столкнуться с глубочайшим дефицитом кислорода в крови.

— Чтобы не допустить таких тяжелых осложнений болезни, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно привиться от инфекции. В абсолютном большинстве случаев вакцина защищает от заражения или помогает перенести COVID-19 в легкой форме, — добавила кардиолог.

Она отметила, что рекомендует всем, кто еще не вакцинировался, сделать это в кратчайшие сроки, так как все возможности для этого в Москве предоставлены.

Васильева добавила, что вакцинация не несет вреда здоровью, в то время как сам коронавирус является смертельно опасным заболеванием. По ее словам, вакцина не содержит живой вирус, именно поэтому заболеть COVID-19 после вакцинации невозможно.

Специалист также рассказала, что нежелание вакцинироваться перед поездкой и сдачей ПЦР-теста в аэропорту тоже является заблуждением. Именно из-за отсутствия живого вируса в препаратах для вакцинации результат ПЦР-теста вследствие прививки никак не может быть положительным.

Профессор подытожила, что тем, кто вакцинировался или переболел уже давно, также нужно быть готовыми к новому штамму, который, вероятно, потребует большего уровня защитных антител.

— Поэтому я поддерживаю идею ревакцинации, независимо от уровня антител. Имеются данные, что количество защитных антител, выработанных полгода назад или больше для борьбы с уханьским штаммом, снижается, их может не хватать для борьбы с новым штаммом. Этого же мнения придерживаются европейские ученые, — заключила врач.

Она также призвала всех невакцинированных и переболевших поторопиться, так как скорость вакцинации крайне важна, потому как при медленных темпах вакцинации вирус будет опережать население и мутировать быстрее.