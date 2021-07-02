Кинолекторий по фильму «Агония» пройдет в Доме Гоголя

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей «Дом Гоголя» приглашает москвичей и гостей столицы 14 и 21 июля в кинолекторий. В эти дни здесь состоятся лекции, приуроченные ко дню памяти Николая II и его семьи и посвященные двухсерийному художественному фильму «Агония».

Режиссер картины — Элем Климов. Сценарий создан Семеном Лунгиным и Ильей Нусиновым. Музыка — Альфреда Шнитке. В ролях снимались Алиса Фрейндлих, Леонид Броневой, Анатолий Ромашин, Юрий Катин-Ярцев, Михаил Светин и Алексей Петренко.

Фильм о гибели империи планировали снять к 50-летию Великого Октября, сняли практически к 60-летию, а выпустили на экраны только в 1985 году, когда дни еще одной (на этот раз советской империи) были уже сочтены.

На лекциях слушатели узнают, в каких странах был показан фильм, какие призы он получил и какие еще режиссеры приложили руку к его созданию.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.