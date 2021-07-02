Диетолог рассказала, чем опасна арбузная диета

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Питаться только арбузом вредно из-за содержания в нем большого количества природных сахаров. Помимо этого при такой диете организм не получает целый ряд полезных веществ. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

По словам специалиста, любая диета, в которой используется один продукт, наносит вред человеку.

— При питании одним продуктом (так называемой монодиете) организму не хватает полезных веществ. Особенно это касается арбуза. В нем содержится много воды, в которой растворены витамины, микроэлементы и клетчатка. Однако в арбузе также есть большое количество природных сахаров, — рассказала диетолог.

Писарева отметила, что слишком долгое соблюдение монодиеты может привести к авитаминозу. В результате человек получит сниженный иммунитет, предупредила специалист.

Собеседница «ВМ» также заметила, что арбуз значительно повышает чувство жажды. В некоторых случаях это может помешать похудению.

— После употребления арбуза всегда хочется пить, так как он содержит большое количество воды и сахаров. Если у человека есть проблемы с почками, это может вызвать отеки. В результате человек будет выглядеть еще полнее, — отметила специалист.

По словам эксперта, арбуз противопоказан людям, страдающим сахарным диабетом или ожирением. Однако даже здоровому человеку употреблять его нужно аккуратно, предупредила врач.

— Взрослому можно есть не больше килограмма мякоти в день, ребенку — максимум 150 граммов. Арбуз лучше не совмещать с другими продуктами. После последнего приема пищи должен пройти минимум час, иначе есть риск получить проблемы с пищеварением, — рассказала специалист.

Эксперт отметила, что российские арбузы можно будет купить в августе и сентябре. Плоды, которые продаются сейчас, привозные: невозможно отследить, где они росли и как перевозились. Поэтому покупать их нужно с осторожностью, заключила специалист.