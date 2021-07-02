Наталья Сергунина рассказала о развитии онлайн-сервисов в Москве

Фото: mos.ru

Благодаря запросам москвичей на столичном портале mos.ru удалось перевести в удобный электронный формат более 380 ключевых услуг и сервисов из всех сфер жизни. Об этом в пятницу, 2 июля, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

— В прошлом году мы запустили более 20 новых электронных услуг и сервисов, — отметила заммэра.

По ее словам, в настоящее время на портале мэра Москвы зарегистрировано около 14 миллионов горожан. В прошлом году услугами портала воспользовались более 340 миллионов раз. Всего с момента запуска mos.ru — с 2011 года — москвичи пользовались сервисом более двух миллиардов раз.

Сергунина также подчеркнула, что в центре внимания цифровой трансформации города — каждый его житель. Именно поэтому к сегодняшнему дню столичным властям удалось создать систему, которая работает 24 часа в сутки. Так, например, только за 2020 год при оказании госуслуг у москвичей не пришлось запрашивать более 70 миллионов документов.

— Наш главный ориентир в развитии — удобный, современный, безопасный и дружелюбный мегаполис для каждого, — заявила Сергунина.

В качестве примера заммэра привела создание общегородского благотворительного сервиса. Его партнерами являются уже 46 организаций, которые оказывают помощь тяжелобольным людям, детям и животным. Кроме того, Московский благотворительный сервис является одним из первых проектов такого рода, реализованных государственными органами.

Сергунина также напомнила, что в конце прошлого года на сайте mos.ru был запущен первый в России сервис для поиска потерявшихся домашних животных.

Так, по словам заммэра, новый формат взаимодействия населения и города подразумевает не просто цифровизацию возможностей столицы, но и постоянную коммуникацию жителей с органами власти.