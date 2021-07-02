«Пятнистые осадки»: москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Погода в эти выходные будет комфортной для москвичей. Воздух днем прогреется до 25 градусов, а ночи будут по-летнему теплыми. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам ученого, в эти выходные погода будет комфортной для жителей столичного региона.

— В субботу облачно, но с прояснениями. Солнышко иногда будет выглядывать, но местами кратковременный дождь. Не все москвичи и жители Подмосковья увидят его и почувствуют. Пятнистые осадки. С условием кратковременного дождя. Температура 23–25. Совершенно комфортная, — сказал Вильфанд.

Ночь с пятницы на субботу, как и все на этой и следующей неделе, будет теплая: 15–17 градусов. В воскресенье погода немного изменится. Воздух прогреется сильнее, до 25–27 градусов.

— Переменная облачность без осадков. Солнца будет больше. Осадков не ожидаем. Настоящее лето в московском исполнении, — добавил собеседник «ВМ».

Кроме того, на следующей неделе температура воздуха будет повышаться каждый день примерно на градус. С середины недели прогнозируется температура 30 градусов и выше.

— К середине следующей недели давление заметно повысится и опять будет жаркая погода без дождей с солнцем, — заключил ученый.