Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Сличенко

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 2 июля.

— Ушел из жизни прекрасный актер, певец и педагог, оставивший яркий след в истории нашей культуры. На протяжении 70 лет Николай Алексеевич выступал на сцене театра «Ромэн», — говорится в телеграмме главы города.

Цыганские романсы худрука, по словам Собянина, будили лучшие чувства в сердцах миллионов людей. Созданные им лирические образы вошли в золотой фонд российского театра и кинематографа, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, о смерти Николая Сличенко стало известно в пятницу, 2 июля. Ему было 86 лет. Причины смерти пока не уточняются.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951 году он был принят в московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» артистом вспомогательного состава. Сличенко сыграл более 60 ролей в театре, снялся в ряде фильмов, в том числе в картинах «В дождь и солнце» и «Свадьба в Малиновке». С 60-х пробовал себя в режиссуре. В 1972 году окончил высшие режиссерские курсы при ГИТИС. С 1977 года стал главным режиссером и художественным руководителем театра «Ромэн» — единственного профессионального цыганского театра. Сличенко — единственный цыган, удостоенный звания народного артиста СССР.