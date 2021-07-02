Сергей Собянин рассказал о внедрении водородного транспорта в Москве

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Водородные электробусы пройдут тщательное тестирование перед эксплуатацией в столице, их первые испытания начнутся в 2022 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 2 июля.

— Водород требует ответственного отношения, поэтому водородные электробусы пройдут тщательное тестирование. Первые испытания начнутся в следующем году, — рассказал глава города.

Сборочное производство нового типа транспорта планируется открыть в 2023-м, добавил мэр. Столичные власти подписали 2 июля соглашение с ПАО «КамАЗ» и корпорацией «Роснано» о производстве водородного электробуса.

Электробусы, по словам Собянина, составляют почти десять процентов автобусного парка Москвы, а внедрение водородного транспорта позволит снизить выбросы углекислого газа более чем в десять раз.

Новый тип автобусов будет выделять лишь пар и тепло, которыми можно отапливать салон в холодное время года.

По словам главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова, с этого года столица перестанет закупать дизельные автобусы. После того как власти убедятся в полной безопасности водородного электробуса, будет создан инновационный центр по их производству на базе Сокольнического вагоностроительного завода.