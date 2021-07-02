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Бизнесмена Виктора Батурина заключили под стражу до 1 сентября

Юлия Павлушова

Происшествия
Бизнесмена Виктора Батурина заключили под стражу до 1 сентября
Фото предоставлено Басманным районным судом г. Москвы

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу российского бизнесмена Виктора Батурина. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда.

Батурин останется под стражей до 1 сентября нынешнего года.

Видео предоставлено Басманным районным судом г. Москвы

Напомним, Виктора Батурина задержали в четверг, 1 июля. Он проходит по делу о покушении на мошенничество.

В 2013 году Виктор Батурин получил семь лет в колонии общего режима за мошенничество. Однако спустя три года он освободился досрочно.

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