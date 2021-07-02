Фестиваль искусств Чайковского открылся в Подмосковье
Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского 2 июля открылся в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике композитора в Клину.
Посетителей ждут выступления Дениса Мацуева, «Солистов Москвы» под управлением Юрия Башмета, театра «Геликон-опера», джазовых исполнителей. Завершит фестиваль концерт-спектакль «Шекспир. Шостакович. Гамлет» с Евгением Мироновым в главной роли.
Центральное событие первого дня фестиваля — гала-концерт артистов балета под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе. Зрителям представят фрагменты из трех балетов Чайковского: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик».
На сцену выйдут джазовые исполнители. Программу My favorite thing представят Вадим Эйленкриг, Мария Карне и государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Дениса Власенко.
Фестиваль продлится до 11 июля, сообщается на сайте форума.