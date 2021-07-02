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Компания Microsoft изменила «синий экран смерти» в Windows 11

Иван Юминов

Технологии
Компания Microsoft изменила «синий экран смерти» в Windows 11
Фото: Windows 11’s Screen

Компания Microsoft сменила внешний вид сообщения о системном сбое в операционной системе (ОС) Windows 11: «синий экран смерти» стал черным. Об этом стало известно в пятницу, 2 июля.

Это стало первым изменением внешнего вида «экрана смерти» с 2016 года, когда в него добавили QR-код. Вероятно, нововведение призвано унифицировать его облик с экранами входа в систему и выключения компьютера: они тоже стали черными в Windows 11, сообщает The Verge.

Сообщение о системном сбое впервые появилось в Windows 3.0 в 1990 году, чтобы помочь пользователям установить причину неполадок. В 2012 году его облик обновили с помощью грустного смайла.

Ранее сообщалось, что Microsoft представила новую ОС — Windows 11. Обновление до нее будет бесплатным для пользователей предыдущей версии. Разработчики существенно изменили интерфейс системы. Кнопка «Пуск» оказалась в центре панели задач вместе с иконками приложений. Для большинства пользователей ОС станет доступна осенью.

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