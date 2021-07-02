Фотовыставка «Наука — это красиво» открылась на ВДНХ

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Главная выставка страны приглашает посетителей в центр «Космонавтика и авиация», где 2 июля открылась фотовыставка «Наука — это красиво». Проект проводится совместно с национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» и Политехническим музеем.

Экспозиция разместилась в трех залах, в каждом из которых представлены фотографии физических и химических объектов и структур, кристаллов и природных материалов, зафиксированных с помощью научных приборов. Объекты исследований можно рассмотреть под необычным ракурсом, который позволяет увидеть их неповторимую красоту.

Первый зал — «Инструменты познания» — расскажет о сложных мегаустановках и их мельчайших деталях.

В разделе «Тайны материалов» свои секреты посетителям откроет кристаллография. Один из снимков — кристаллы белков, выращенные в условиях невесомости на Международной космической станции.

В третьем зале — «Природоподобные технологии» — гости выставки поймут, из чего состоит окружающий мир, как создать новые материалы, объекты, лекарства и даже энергетику.

Выставка работает до 31 июля, сообщается на сайте ВДНХ.