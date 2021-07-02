Нефтяное пятно обнаружили на Волге в Саратовской области

Фото: СК РФ

СК проведет проверку по факту загрязнения нефтепродуктами акватории реки Волги в Саратовской области. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По словам представителя ведомства, 2 июля в районе Нефтеналивного причала в Балакове обнаружено пятно от горюче-смазочных материалов, образовавшееся в результате затопления пришвартованного катера.

— В настоящее время его распространение локализовано, — отметила Марковская.

В настоящее время ведомство занимается установлением обстоятельств происшествия и масштабов причиненного ущерба.

Ранее в администрации Балаковского района области сообщили, что нефтяное пятно площадью две тысячи квадратных метров обнаружили на Волге. Специалисты выставили заграждение для ограничения его распространения. На месте, уточнили в администрации, работают представители ГИМС МЧС по области, транспортной прокуратуры и областного министерства природных ресурсов и экологии.