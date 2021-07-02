«Танец жареных лебедей»: Цискаридзе назвал любимую песню

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе в эфире программы «Вечерний Ургант» назвал любимого музыкального исполнителя и композицию, которую он использовал бы во время экзамена.

«Мой любимый исполнитель – это Шнур (Сергей Шнуров – прим.ред.). Если я назову сейчас мою любимую песню – я сегодня обсуждал, кстати, с концертмейстером, я хочу ее взять на экзамен – музыку – я боюсь, что просто нас «запикают», – сказал Цискаридзе и напел мотив песни «Ехай...».

«Это будет танец исключительно черных лебедей, я бы даже сказал жареных лебедей», – ответил Ургант. Запись программы опубликована в Youtube.

Ранее Цискаридзе назвал роль, которую мечтал исполнить. Он хотел сыграть главную роль в спектакле «Тщетная предосторожность» и перевоплотился в образ вдовы Симона. Цискаридзе уточнил, что имя героиня получила в честь умершего мужа, поэтому оно звучит не совсем привычно.