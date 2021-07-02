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Отбывающего пожизненный срок главаря банды черных риелторов осудят в Подмосковье

Юлия Павлушова

Происшествия
Отбывающего пожизненный срок главаря банды черных риелторов осудят в Подмосковье
Фото: СК РФ

Завершено расследование уголовного дела в отношении банды «черных риелторов». Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Анатолий Мазур и трое его сообщников обвиняются в создании вооруженной группы, убийствах, похищении и мошенничестве. По словам Ольги Врадий, члены банды создали несколько риелторских агентств и отбирали недвижимость у одиноких граждан.

Так, в 2008 году они убили в Ногинске сотрудника милиции, который знал об их «бизнесе», а также его сожительницу. Тела преступники закопали в лесу.

Позже, в 2010 году, главарь банды убил другую жительницу Ногинска, чтобы забрать ее деньги от продажи квартиры. В 2012 и 2014 годах злоумышленники убили еще несколько человек. Однако перед этим они заставили жертв отказаться от своих квартир.

Ранее Владимирский областной суд уже приговорил Анатолия Мазура и одного из его сообщников к пожизненному лишению свободы и к 18 годам заключения. Еще одно дело с утвержденным обвинительным заключением передали в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что еще два члена банды скончались до задержания, а третий умер в СИЗО. Другой злоумышленник находится в розыске.

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