Режим КТО ввели на территории Нальчика

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На территории города Нальчик введен режим контртеррористической операции. Об этом в субботу, 3 июля, сообщили журналистам в оперативном штабе Кабардино-Балкарии (КБР).

— Руководствуясь требованиями федерального закона № 35-ФЗ от 6 марта 2006 года «О противодействии терроризму», в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства, начальником УФСБ России по КБР генерал-майором Ворониным С. В. принято решение о введении с 3 часов 15 минут 3 июля 2021 года правового режима контртеррористической операции на части территории городского округа Нальчика в районе садовых участков, ограниченных улицами Биттирова, Канукоева, Центральной, Жабелова, — говорится в сообщении.

Помимо этого, режим КТО с 5:20 3 июля вводится на восточной окраине городского округа Баксан (улице Конечной), автодороге А158 (Прохладный — Баксан), западной окраине сельского поселения Баксаненок (улице Промышленной) и пойме реки Баксан.

Отмечается, что при режиме контртеррористической операции вводится ряд ограничений — проверка документов у физических лиц, усиление охраны порядка, контроль телефонных переговоров и, по необходимости, временное отселение физических лиц с территории, на которой введен режим, отмечает ТАСС.