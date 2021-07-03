Названы четыре эффективных способа ускорить работу смартфона

Фото: Pixabay

Удаление ненужных приложений, сброс настроек, профилактика вирусов и осторожное использование устройства на жаре значительно ускоряют работу телефона. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец.

По словам специалиста, гаджеты часто начинают работать медленнее из-за износа. Иногда это происходит, когда на устройство устанавливают обновление, которое оно не поддерживает.

— Новый телефон всегда работает быстро, а вот старый гаджет действительно может тормозить. Например, устройство часто работает медленнее после серии обновлений: современные прошивки плохо совместимы с устройствами предыдущих поколений. В итоге человеку приходится переходить на новый телефон, — рассказал специалист.

Собеседник «ВМ» отметил, что в смартфонах с операционной системой Android в таких случаях можно переустановить предыдущую версию. Однако гаджеты, работающие на iOS, такую функцию не поддерживают, предупредил эксперт.

Еще одной причиной снижения быстрого действия может быть перегруженная память устройства, отметил Побыванец.

— Неиспользуемые приложения могут занимать часть памяти на телефоне, поэтому их лучше удалять. Также стоит избавиться от приложений, которые, по мнению человека, сказываются на работе гаджета, — порекомендовал эксперт.

Вирусы также могут мешать производительности смартфона, рассказал Побыванец. Специалист предупредил, что они могут появиться на телефоне вместе с приложением, скачанным на неофициальной площадке. Однако даже в онлайн-магазинах иногда появляются программы, которые могут нанести вред смартфону. Поэтому при любых покупках в интернете нужно быть аккуратнее, заключил эксперт.

Жаркие или экстремально низкие температуры тоже замедляют скорость работы смартфона, отметил собеседник «ВМ». В аномальную погоду устройство нужно использовать с осторожностью, посоветовал он.

— Во время жаркой погоды телефон сильно нагревается, если активно использовать камеру, передачу данных и другие процессы. Игры и видео в данном случае тоже становятся причиной перегрева. Поэтому нужно минимизировать применение устройства на солнце и в сильный мороз, — рекомендовал Побыванец.

Эксперт добавил, что заявленный производителем срок службы большинства телефонов варьируется от трех до пяти лет. Он напрямую зависит от того, как часто телефон заряжают: в среднем гаджет можно подключать к электросети около тысячи раз. Если это количество превышено, лучше купить новый смартфон, заключил специалист.