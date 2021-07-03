Экс-жена Иосифа Пригожина чуть не лишилась квартиры из-за аферистов

Фото: instagram/prigozhin_iosif

Бывшая жена продюсера Иосифа Пригожина чуть не осталась без квартиры в Москве. К Елене Соколовой нагрянули приставы и лишь заступничество адвоката Виталия Бородина помогло отстоять жилплощадь. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил телеканал «360».

Захват недвижимости, по словам Бородина, осуществляла микрофинансовая организация.

— Но, слава богу, я оказался рядом, вовремя успел приехать и поломать планы афериста, — делится он.

По словам адвоката, данная организация уже не в первый раз проворачивает схемы по захвату недвижимости, в частности, от их действий пострадала солистка группы «Стрелки».

— Схема одна и та же. Чистое мошенничество в особо крупном размере, — рассказал он.

Елена Соколова после развода с продюсером вышла замуж за предпринимателя Дмитрия Шлапака. Тот уговорил ее взять кредит и заложить квартиру, а после затребовал долю в другой. Тогда она обратилась в МФО и заложила очередную квартиру, в которой проживала ее мать. Среди подписанных документов оказался договор купли-продажи недвижимости, по которому она почти даром отдала жилплощадь организации, передает Пятый канал.