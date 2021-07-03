Устроивший стрельбу в Дмитровском районе Москвы мужчина задержан

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Россия, Москва, Северный административный округ, Дмитровский район Карта всех событий

Мужчина устроил стрельбу после конфликта на дороге в Дмитровском районе Москвы. Его задержали столичные полицейские. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

— Вчера (в пятницу, 2 июля — прим. «ВМ») в Дмитровском районе водитель автомобиля Skoda в ходе конфликта с другим водителем, осуществляющим разгрузку машины, выстрелил несколько раз, предположительно, из газового пистолета в сторону своего оппонента, а затем скрылся с места происшествия, — приводит его слова агентство.

По информации источника, пострадавших в результате инцидента нет. Мужчину задержали утром в субботу.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» писала, что дорожный конфликт завершился стрельбой в Москве. После встречи на узком участке дороги два автомобиля не могли разъехаться. Водитель достал пистолет и выстрелил другому участнику конфликта в ногу, после чего скрылся.