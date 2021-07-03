Вдову отравленного в Самаре в 2012 году банкира нашли мертвой

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Самаре 33-летней женщины. Об этом в субботу, 3 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.

Женщину нашли мертвой с черепно-мозговой травмой. Повреждения убитой нанесли твердым тупым предметом. Подозреваемого в убийстве ищут. Криминалисты продолжают работать на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства преступления.

По словам самарского адвоката Андрея Соколова, от рук неизвестного пострадала Екатерина Пузикова, вдова отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова, пишет РИА Новости.

Следственный комитет РФ опубликовал в своем Youtube-канале видео с места убийства. На кадрах видно, как проводится осмотр места происшествия в кухне-студии квартиры.

В 2012 году следствие полагало, что Екатерина Пузикова могла быть причастна к отравлению мужа. Она якобы подмешала ему в пищу отравляющее вещество. Дважды суд первой инстанции признавал ее виновной в убийстве, однако оба раза приговоры были отменены.