Монгольскую часть ралли-рейда «Шелковый путь» отменили из-за COVID-19 и чумы

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Часть ралли-рейда «Шелковый путь», которая должна была пройти в Монголии, отменена. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил глава оргкомитета Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что российский этап ралли проведут в полном объеме, как и было запланировано. Гонку на территории Монголии не смогут организовать из-за вспышки коронавируса и бубонной чумы.

— В связи со сложной эпидемической ситуацией после проведенных консультаций принято решение об отмене монгольского этапа ралли, — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

По его словам, дирекция ралли передаст Монголии оборудование для лабораторий по COVID-19 и средства индивидуальной защиты, пишет РИА Новости.

Изначально ралли «Шелковый путь» должно было пройти с 1 по 11 июля в России, Монголии и Китае. В феврале этого года организаторы ралли рассказали, что маршрут пройдет по территории России и Монголии из-за закрытых границ Китая в связи с пандемией.