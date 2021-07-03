Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Монгольскую часть ралли-рейда «Шелковый путь» отменили из-за COVID-19 и чумы

Юлия Павлушова

Спорт
Монгольскую часть ралли-рейда «Шелковый путь» отменили из-за COVID-19 и чумы
Фото: Скриншот видео

Часть ралли-рейда «Шелковый путь», которая должна была пройти в Монголии, отменена. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил глава оргкомитета Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что российский этап ралли проведут в полном объеме, как и было запланировано. Гонку на территории Монголии не смогут организовать из-за вспышки коронавируса и бубонной чумы.

— В связи со сложной эпидемической ситуацией после проведенных консультаций принято решение об отмене монгольского этапа ралли, — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

По его словам, дирекция ралли передаст Монголии оборудование для лабораторий по COVID-19 и средства индивидуальной защиты, пишет РИА Новости.

Изначально ралли «Шелковый путь» должно было пройти с 1 по 11 июля в России, Монголии и Китае. В феврале этого года организаторы ралли рассказали, что маршрут пройдет по территории России и Монголии из-за закрытых границ Китая в связи с пандемией.

Читайте также:
раллиспортивная гонкаМонголия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте