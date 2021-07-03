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Мусор загорелся на 10 квадратных метрах на юго-востоке Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Мусор загорелся на 10 квадратных метрах на юго-востоке Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Лермонтовский проспект, 159 Карта всех событий

Мусор загорелся в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом в субботу, 3 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание зафиксировали по адресу Лермонтовский проспект, дом № 159. По данным источника «ВМ», здесь на открытой территории загорелся мусор. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров.

Во время пожара никто не пострадал, уточнили в экстренных службах.

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